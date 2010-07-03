Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Совета Федерации отвергла идею вернуть в России смертную казнь, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что "в свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор", отметив, что не считает необходимым менять этот вектор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения в России смертной казни.

После убийства 9-летней девочки в Саратове Госдума запустила соответствующий опрос. В голосовании уже приняли участие больше 30 тысяч человек. Более 78% высказались за отмену моратория на смертную казнь.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Ее поисками занимались полиция и волонтеры. В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой в гаражах.

Подозреваемым в убийстве оказался 35-летний Михаил Туватин. Он уже признался в преступлении.