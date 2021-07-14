В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Никакие компромиссные формы оформления однополых союзов в России невозможны, Кремль не намерен заниматься поиском такого рода решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент никак на это не реагировал", – сказал Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на адресованное Москве требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать однополые союзы и рассматривает ли он возможность найти какой-либо компромисс по данному вопросу.
Песков подчеркнул, что российская Конституция содержит однозначную формулировку относительно брака как союза мужчины и женщины, а также отметил, что такую позицию поддерживает абсолютное большинство россиян.
Ранее Песков заявил, что решение ЕСПЧ по регистрации однополых браков невозможно выполнить в России, поскольку такое требование противоречит действующей Конституции РФ.
Как сообщалось, ЕСПЧ потребовал от России ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. Это решение суд вынес, рассмотрев обращения трех однополых пар, не сумевших зарегистрировать брак в России.
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