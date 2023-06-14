Песков заявил, что менять статус СВО не планируется

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Статус спецоперации РФ на Украине менять не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ВС России продолжат выполнять поставленные задачи.

"Сейчас об этом речь не идет. Это остается специальной военной операцией. И она продолжается", – подчеркнул он.

Также Песков прокомментировал заявление члена СПЧ Ольги Демичевой, которая ранее назвала СВО правозащитной операцией. Представитель Кремля согласился с такой формулировкой, поскольку с самого начала РФ говорила о том, что намерена защитить жителей Донбасса и их право на жизнь.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Владимир Путин постоянно получает информацию о ходе спецоперации РФ на Украине. По его словам, множество источников предоставляют главе государства актуальные данные. Песков уточнил, что это могут быть как официальные доклады оборонного ведомства или командиров на местах, так и сообщения от обычных граждан.

Песков рассказал, что бывает, когда военачальники выходят на связь с президентом сразу после боя. Кроме того, Путин поддерживает общение с ранеными, которые находятся в госпитале, а также с представителями СМИ, добавил он.

"Президент получает информацию из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту практику будет продолжать", – заверил Песков.

Представитель Кремля объяснил, что именно в таком подходе к делу и заключается сильная сторона российского лидера.

Ранее Путин заявил, что в России нет в данный момент необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Он также добавил, что планов по отправке солдат, проходящих срочную службу по призыву, в зону проведения спецоперации нет.

До этого Песков сообщил, что цели спецоперации на Украине, которые обозначил президент, не изменились и их необходимо достигнуть. Он также обратил внимание на то, что западные страны во всех сферах ведут войну против российской стороны.

Представитель Кремля выразил уверенность, что из-за этого РФ не должна поддаваться эмоциям, а обязана сохранить собранность и силу.



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