Песков прокомментировал новое назначение Поклонской

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о назначении Натальи Поклонской на должность советника генерального прокурора РФ.

"Здесь, по всей видимости, это было предложение, это предложение соответствовало пожеланиям самой Поклонской", – сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества, которую она занимала с февраля 2022 года.

14 июня Поклонская сообщила о своем назначении на пост советника генерального прокурора России. Она отметила, что прекращает вести публичную деятельность, а также соцсети.

В круг обязанностей Поклонской будет входить выполнение поставленных генпрокурором РФ задач, а для получения комментариев необходимо будет обращаться в пресс-службу надзорного ведомства.

