Поклонскую назначили советником генпрокурора РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Наталья Поклонская сообщила о своем назначении на пост советника генерального прокурора России.

"Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова", – написала она в телеграм-канале.

Она отметила, что прекращает вести публичную деятельность, а также соцсети.

В круг обязанностей Поклонской будет входить выполнение поставленных генпрокурором РФ задач, а для получения комментариев необходимо будет обращаться в пресс-службу надзорного ведомства.

Накануне Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности заместителя руководителя Россотрудничества, которую она занимала с февраля текущего года.

Комментируя отставку, сама Поклонская пояснила, что это связано с ее переходом на новую должность. Она не уточнила, чем займется теперь, однако поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.

