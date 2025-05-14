Путин созвонился с президентом Бразилии во время остановки его борта в Москве

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Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время технической остановки его спецрейса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Одной из тем разговора стал вопрос украинского урегулирования. Бразильский лидер обратил особое внимание на принятое в Пекине двустороннее заявление в поддержку инициативы о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров.

Лула да Силва отметил, что намерен со своей стороны всемерно содействовать успеху переговоров.

"Путин выразил признательность руководству Бразилии и Китая за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта", – говорится в сообщении.

Также президент Бразилии поблагодарил Путина за прием, оказанный ему в Москве в ходе мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле отметили, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства.

Путин 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский согласился на это и добавил, что будет ждать личного приезда российского лидера в Турцию.