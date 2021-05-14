Медведев оценил обвинения против Медведчука и Козака на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения против политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте "Единой России".
Медведев выразил слова поддержки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Козака не имеют под собой ни малейших оснований", – заявил лидер "Единой России".
По мнению Медведева, преследование Виктора Медведчука является попыткой уничтожить политика, который критикует действующую власть Украины и выступает за нормализацию отношений с Россией.
"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе", – отметил Медведев.
Лидер "Единой России" выразил мнение, что власти Украины готовы организовывать травлю политических оппонентов любыми способами. В этой связи Медведев напомнил о введении против Медведчука санкций.
"Санкции абсолютно незаконные с точки зрения международного права. Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти", – сказал зампред Совбеза РФ.
Медведев предположил, что выдвинутые обвинения в адрес Медведчука и Козака не смогут увеличить рейтинг действующих властей Киева.
"Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", – заключил лидер российской партии.
Ранее Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Вместо этого судья назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
До этого Херсонский городской суд наложил арест на яхту Медведчука. Как говорилось в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ), причиной ареста стало нарушение порядка въезда "в порты временно аннексированного Крыма".
Отмечалось также, что правоохранители проводят расследование по статьям "Госизмена" и "Финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя".
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