Путин предложил запустить в школах курсы по изучению генетики

16:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Президент России Владимир Путин предложил ввести в школах учебные курсы по изучению генетики. С таким заявлением он выступил в рамках совещания по вопросам развития генетических технологий в России.
"Важная, а по сути стратегическая задача – вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики", – отметил глава государства.
Российский лидер предложил, используя наработки "Сириуса", запустить отдельные модули по генетике для школ и учреждений допобразования для детей. Кроме того, Путин выступил с инициативой запуска механизма повышения квалификации педагогов.
Ранее курс начальной медпомощи предложили ввести в программу вузов России. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев отметил, что с помощью нового курса учащиеся вузов смогут освоить специфику работы младших медсестер и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала.
Отмечалось, что в Госдуме соответствующую инициативу поддержали. Зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин заявил, что эта идея с определенных позиций разумна, но необходимо ее обсуждать в экспертном сообществе.
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