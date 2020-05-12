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Москва 24

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Общество

17:43

В Госдуме поддержали идею ввести курс начальной медпомощи в вузах страны

общество образование медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с Москвой 24 поддержал идею введения во всех вузах страны обязательного образовательного курса начальной медпомощи. Однако, по мнению спикера, изначально ее необходимо обсудить с экспертным сообществом.

С позиции кадрового потенциала, чтобы это был резерв на случай непредвиденных обстоятельств, – да. Эта идея с определенных позиций разумна, но необходимо ее обсуждать в экспертном сообществе.
Николай Говорин
зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья

Говорин обратил внимание на правовую сторону вопроса.

"Это не просто. Какие будет иметь юридические основания медицинский курс того человека, который окончил технический вуз? А потом возникает ситуация, когда больной, которому была оказана помощь, умер. Кто понесет ответственность?" – задал риторический вопрос политик.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс начальной медпомощи.

Депутат в своем письме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он объяснил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в РФ кадрового резерва младшего медперсонала.

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