В Госдуме поддержали идею ввести курс начальной медпомощи в вузах страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с Москвой 24 поддержал идею введения во всех вузах страны обязательного образовательного курса начальной медпомощи. Однако, по мнению спикера, изначально ее необходимо обсудить с экспертным сообществом.



Николай Говорин зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья С позиции кадрового потенциала, чтобы это был резерв на случай непредвиденных обстоятельств, – да. Эта идея с определенных позиций разумна, но необходимо ее обсуждать в экспертном сообществе.

Говорин обратил внимание на правовую сторону вопроса.

"Это не просто. Какие будет иметь юридические основания медицинский курс того человека, который окончил технический вуз? А потом возникает ситуация, когда больной, которому была оказана помощь, умер. Кто понесет ответственность?" – задал риторический вопрос политик.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс начальной медпомощи.

Депутат в своем письме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он объяснил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в РФ кадрового резерва младшего медперсонала.