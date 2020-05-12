В Госдуме поддержали идею ввести курс начальной медпомощи в вузах страны

17:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с Москвой 24 поддержал идею введения во всех вузах страны обязательного образовательного курса начальной медпомощи. Однако, по мнению спикера, изначально ее необходимо обсудить с экспертным сообществом.
Говорин обратил внимание на правовую сторону вопроса.
"Это не просто. Какие будет иметь юридические основания медицинский курс того человека, который окончил технический вуз? А потом возникает ситуация, когда больной, которому была оказана помощь, умер. Кто понесет ответственность?" – задал риторический вопрос политик.
Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести во всех вузах страны обязательный образовательный курс начальной медпомощи.
Депутат в своем письме обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Он объяснил, что ситуация с коронавирусной инфекцией показала необходимость создания в РФ кадрового резерва младшего медперсонала.
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