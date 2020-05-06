Минздрав назвал порядок привлечения студентов-медиков к работе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В министерстве здравоохранения РФ заявили, что студентов медицинских специальностей можно привлекать к помощи коронавирусным больным только добровольно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Студенты медицинских специальностей должны направляться для прохождения практической подготовки, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией в условиях стационара, исключительно при их добровольном согласии и оформлении временного трудового договора с медицинской организацией", – заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

При этом министр отметил, что многие молодые медики откликнулись на необходимость в специалистах и пришли на помощь больницам.

Для студентов медицинских специальностей действуют те же правила, что и для сотрудников медорганизаций. Они обязаны пройти инструктаж по безопасности, их обеспечат средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами.

