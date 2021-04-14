Песков не стал комментировать слова о патриотическом характере ограничений рейсов в Турцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не дал комментарий по поводу высказывания сенатора Константина Косачева о том, что решение об ограничении полетов в Турцию является проявлением патриотизма.

"Это личная точка зрения Косачева, он имеет право на нее. Я бы не стал никак это комментировать", – отметил представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал жителей РФ, планировавших отдых в Турции, проявить патриотизм и забыть о стране, где заявили об аннексии Крыма.

По его словам, в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм независимо от планов на отдых. Он также добавил, что решение граждан предпочесть отечественные курорты турецким может стать мощным ответом России на заявление Эрдогана, который рассчитывает на любовь путешественников к курорту, а не к родине.