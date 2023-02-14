В Кремле отреагировали на появление аэростатов над США

Фото: Zuma/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с появлением аэростатов и неопознанных летательных аппаратов над территорией Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Представитель Кремля отметил, что американцам необходимо разбираться с этой историей самостоятельно.

"Вряд ли нужно здесь на кого-то пенять", – добавил Песков.

Накануне стало известно, что военные летчики США сбили очередной летающий объект в небе над Северной Америкой. Инцидент произошел в районе границы с Канадой, над озером Гурон. Еще раньше, 10 февраля, летательный аппарат сбили над Аляской.

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий Китаю, у побережья страны. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. Эксперты установили, что сбитый аэростат нес на себе технику для разведки.



Новости мира: последние неопознанные объекты в небе над США были сбиты из предосторожности

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