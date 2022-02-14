Песков прокомментировал возможное возвращение российских военных из Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение российских военнослужащих из Белоруссии после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Не будем забегать вперед. Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Лукашенко объявил о планах проведения очной встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. Информации о дате, месте и повестке предстоящей встречи глав двух государств пока нет.

Последняя встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года.

