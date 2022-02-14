РФ не получила прямых ответов по гарантиям безопасности – Песков

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Россия не получила прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности от западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях, однако Владимир Путин продолжит настаивать, чтобы эти вопросы не игнорировались.
"Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. Как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков отметил, что Москва видит попытки Запада направить внимание на второстепенные вопросы. Он выразил мнение, что российский лидер будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы эти вопросы не оставлялись без внимания и не игнорировались.
Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности. По его словам, обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам.
Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поддержал слова Путина. Он отметил, что позиция России по этому вопросу не является дискриминационной по отношению к Западу.
Путин заявил, что в конфликте между Москвой и НАТО победителей не будет
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