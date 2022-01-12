Россия предупредила НАТО о рисках для евробезопасности из-за деятельности Альянса – МИД РФ

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Москва предупредила Брюссель о том, что поведение Североатлантического альянса грозит рисками для европейской безопасности. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.

"Мы очень честно, прямо <...> указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не готова мириться с таким сценарием развития событий.

12 января в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча, которая продлилась больше четырех часов, была посвящена российским инициативам по гарантиям безопасности. В ходе нее стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.

