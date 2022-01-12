Россия предупредила НАТО о рисках для евробезопасности из-за деятельности Альянса – МИД РФ

Фото: ТАСС/OLIVIER HOSLET/EPA
Москва предупредила Брюссель о том, что поведение Североатлантического альянса грозит рисками для европейской безопасности. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
"Мы очень честно, прямо <...> указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности", – приводит его слова РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не готова мириться с таким сценарием развития событий.
12 января в Брюсселе состоялось первое с 2019 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча, которая продлилась больше четырех часов, была посвящена российским инициативам по гарантиям безопасности. В ходе нее стороны высказали заинтересованность в возобновлении работы дипломатических миссий в Москве и Брюсселе, а также в развитии гражданских и военных каналов коммуникации.
Россия и НАТО договорились о восстановлении дипломатического диалога
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: