Песков заявил, что Путин тестируется на COVID-19 в необходимом для безопасности количестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин проходит тестирование на COVID-19 в том количестве, которое необходимо для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проходит ли Путин ежедневное тестирование.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства", – заявил Песков в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Он также пояснил, что график мероприятий Путина составляется при участии эпидемиологов и других специалистов из расчета безопасности главы государства.

Ранее Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин из-за коронавируса начал жить в специальном бункере. Пресс-секретарь президента заверил, что глава государства проживает в своей резиденции в Ново-Огареве.