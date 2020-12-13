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Политика

16:16

Песков заявил, что Путин тестируется на COVID-19 в необходимом для безопасности количестве

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин проходит тестирование на COVID-19 в том количестве, которое необходимо для обеспечения его безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проходит ли Путин ежедневное тестирование.

"Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства", – заявил Песков в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Он также пояснил, что график мероприятий Путина составляется при участии эпидемиологов и других специалистов из расчета безопасности главы государства.

Ранее Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин из-за коронавируса начал жить в специальном бункере. Пресс-секретарь президента заверил, что глава государства проживает в своей резиденции в Ново-Огареве.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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