Песков заявил, что Путин живет в резиденции в Ново-Огареве, а не в бункере

Фото: kremlin.ru
В Кремле прокомментировали слухи о том, что Владимир Путин из-за коронавируса начал жить в специальном бункере. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства проживает в своей резиденции в Ново-Огареве. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".
По словам Пескова, Путин периодически посещает Кремль и изредка совершает командировки.
"Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда – не так часто, как хотелось бы ему – но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – сказал пресс-секретарь.
Ранее Песков опроверг сообщения о наличии у Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах. Также в Кремле назвали чушью сообщения о проблемах со здоровьем у Путина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: