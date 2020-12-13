Песков заявил, что Путин живет в резиденции в Ново-Огареве, а не в бункере

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В Кремле прокомментировали слухи о том, что Владимир Путин из-за коронавируса начал жить в специальном бункере. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства проживает в своей резиденции в Ново-Огареве. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

По словам Пескова, Путин периодически посещает Кремль и изредка совершает командировки.

"Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда – не так часто, как хотелось бы ему – но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков опроверг сообщения о наличии у Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах. Также в Кремле назвали чушью сообщения о проблемах со здоровьем у Путина.