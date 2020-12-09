В Кремле опровергли информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков опроверг сообщения о наличии у Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах, сообщает "Газета.ру".
Некоторые СМИ ранее писали, что Путину якобы построили два одинаковых кабинета в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье и на даче в Сочи, чтобы было непонятно, где он находится.
"Это неправда. То, что было написано, повторяю, – это компонент информационной атаки, которая не может достигнуть своей цели", – сказал представитель Кремля.
По его словам, российский лидер ежедневно проводит публичные мероприятия, и у него много кабинетов в разных городах, что отчетливо видно на различных кадрах. Он также напомнил, что информация о передвижении президента, как и других охраняемых лиц, – это государственная тайна.
Ранее Владимир Путин во время совещания по видеосвязи удивился, что в кабинете политика Геннадия Зюганова висит портрет поэта Александра Пушкина, а не Владимира Ленина. Лидер политической партии КПРФ отметил, что портрет Владимира Ильича просто не попал в кадр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: