В Кремле опровергли информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков опроверг сообщения о наличии у Владимира Путина идентичных кабинетов в разных городах, сообщает "Газета.ру".

Некоторые СМИ ранее писали, что Путину якобы построили два одинаковых кабинета в резиденции Ново-Огарево в Подмосковье и на даче в Сочи, чтобы было непонятно, где он находится.

"Это неправда. То, что было написано, повторяю, – это компонент информационной атаки, которая не может достигнуть своей цели", – сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер ежедневно проводит публичные мероприятия, и у него много кабинетов в разных городах, что отчетливо видно на различных кадрах. Он также напомнил, что информация о передвижении президента, как и других охраняемых лиц, – это государственная тайна.

Ранее Владимир Путин во время совещания по видеосвязи удивился, что в кабинете политика Геннадия Зюганова висит портрет поэта Александра Пушкина, а не Владимира Ленина. Лидер политической партии КПРФ отметил, что портрет Владимира Ильича просто не попал в кадр.