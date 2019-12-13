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События

13:41

В Кремле допустили участие Путина в церемонии открытия ж/д сообщения с Крымом

власть транспорт

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может посетить церемонию открытия железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент может принять в этом участие", – заявил представитель Кремля.

Как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время летней рабочей поездки в Севастополь, движение поездов по Крымскому мосту запустят в соответствии с планом. В сентябре уже прошел первый пробный поезд.

Продажи билетов на поезда до Крыма стартовали утром 8 ноября. С этого момента проездные до полуострова приобрели почти 2,5 тысячи жителей России. Первый поезд с пассажирами проследует в Севастополь из Санкт-Петербурга 23 декабря. Общее время в пути составит 43,5 часа.

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