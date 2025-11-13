Путин поддержал идею о занятиях адаптивным спортом для участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным поддержал идею, чтобы бойцы СВО могли заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях.

"Это все правильно, и все нужно делать", – сказал Путин.

В ходе встречи Бабушкин также доложил президенту о других предложениях, которые могут лечь в основу поручений кабмину и стать инструментом для оказания помощи ветеранам боевых действий – участникам СВО.

"Только нужно обязательно продумать детали, чтобы <...> все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали", – уточнил глава государства.

Ранее Путин назвал данью со стороны государства помощь участникам СВО и их семьям. По его словам, меры поддержки должны оказываться этим людям на постоянной основе.

Тем временем в Москве появились новые короткие образовательные курсы для ветеранов спецоперации. Всего доступно 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов.