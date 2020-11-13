Путин заявил, что число жертв боевых действий в Карабахе превысило 4 тысячи

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Владимир Путин заявил, что число жертв боевых действий в Нагорном Карабахе превысило 4 тысячи человек.

"Число жертв, среди которых и мирное население, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых – свыше 8 тысяч. Десятками тысяч исчисляется количество беженцев", – приводит ТАСС слова российского лидера.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования по Нагорному Карабаху. Он также выразил надежду, что в ближайшее время конфликт на данной территории будет урегулирован.

В ночь на 10 ноября было подписано заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Его подписали президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.