Путин заявил, что Молдавия уступила Украине в лидерстве бедных стран Европы

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Молдавия являлась самой бедной страной Европы, однако позже уступила лидерство Украине. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я не очень понимаю, в чем преимущество Молдавии на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе. Недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине", – сказал он.

Президент РФ обратил внимание, что лидирующую позицию Украины в списке бедных стран подтверждают данные о ее доходах и другие показатели.

Между тем Путин заявил, что Молдавия по-прежнему получает российский газ, хотя до этого публично сообщила о полном отказе от него. Решение в стране тогда объяснили планами приобретать газ альтернативного качества, но по более низкой стоимости.

При этом в "Газпроме" в ответ на заявление молдавского Минэнерго тогда сообщили, что продолжают получать заявки на поставки топлива. Газ подавали транзитом через ГИС "Суджа" ежесуточно.

