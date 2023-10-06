Санду обвинила Пригожина в попытке переворота в Молдавии

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"Команда" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина планировала совершить государственный переворот в Молдавии, заявила глава республики Майя Санду. При этом молдавский лидер не смогла предоставить какие-либо материалы в подтверждение своих слов, пишет Financial Times.

"Согласно имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный его командой", – отметила она.

Санду уточнила, что госпереворот якобы хотели осуществить в текущем году. Также президент Молдавии обвинила РФ в попытке вмешательства в процедуру выборов в республике.

Ранее было опубликовано расследование молдавского бюро радио "Свободная Европа", в котором говорилось о "продолжающейся шпионской деятельности" посольства РФ в Кишиневе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация является дезинформацией. По ее словам, подобные сообщения необходимы для обоснования новых недружественных действий в отношении России. В этом контексте она напомнила об июльском случае, когда власти Молдавии "испугались" антенн на крыше российского диппредставительства.



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