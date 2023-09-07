В МИД ответили на обвинения дипломатов РФ в Молдавии в шпионской деятельности

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Публикация о том, что российские дипломаты якобы осуществляют шпионскую деятельность в Молдавии, является дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать опубликованное накануне "расследование" молдавского бюро радио "Свободная Европа", в котором говорится о "продолжающейся шпионской деятельности" посольства РФ в Кишиневе.

"Цена подобных "шпионских расследований" хорошо известна. Они являются дезинформацией, представляют из себя набор голословных обвинений, отличаются подменой понятий и осознанной подтасовкой фактов", – говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По ее словам, подобные публикации необходимы для обоснования новых недружественных действий в отношении России. В этом контексте она напомнила об июльском случае, когда власти Молдавии "испугались" антенн на крыше российского диппредставительства.

"Надеемся, что в этот раз у официального Кишинева хватит мудрости не принимать на основании подобной фейковой информации опрометчивых решений", – подытожила дипломат.

Ранее Захарова высказалась по ситуации с историческим долгом Молдавии перед "Газпромом", который власти страны отрицают. Она призвала местные власти не политизировать энергетическое сотрудничество и ответственно подойти к выполнению своих обязательств.

