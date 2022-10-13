Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности

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Наиболее острым вызовом безопасности остается Афганистан. Об этом заявил Владимир Путин.

"Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Он также заявил, что необходимо разморозить средства данного государства, которые были незаконно заблокированы.

"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", – указал президент.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отмечал, что в Афганистане по-прежнему наблюдается крайне сложная обстановка, перспектива нормализации которой в настоящее время не просматривается. Он также сообщал, что данное государство требует пристального внимания в контексте ситуации с терроризмом, международной организованной преступностью, оборотом оружия и наркотиков.

15 августа 2021 года талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.



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