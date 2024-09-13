Песков назвал Маслякова уникальным человеком

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал телеведущего Александра Маслякова уникальным человеком, который развивался вместе с Россией. Об этом он сообщил в комментарии Первому каналу для телефильма о Маслякове.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил Путин, отметив, что ведущий КВН олицетворял отечественное телевидение. Также высказали соболезнования комики и бывшие игроки КВН.

11 сентября состоялась церемония прощания с Масляковым, на которую пришли около 1,5 тысячи человек. Гроб с телом телеведущего стоял на фоне экрана с его фотографиями, рядом сидели его родные и близкие. Люди по очереди подходили к гробу, клали цветы и покидали зал.

Попрощаться с Масляковым пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие. Венки отправили родные и близкие покойного, Владимир Путин, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ".

Затем телеведущий был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его сын Александр Масляков – младший сопровождал автомобиль с гробом, а затем священник прочитал заупокойную молитву. На похороны приехали Эрнст и телеведущий Валдис Пельш, а также игроки команд КВН Алексей Кривеня, Елена Борщева и Екатерина Скулкина.

