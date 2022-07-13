Песков прокомментировал внесенный в Раду законопроект о признании Ичкерии

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Внесение в Верховную раду Украины законопроекта о признании запрещенной в России террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия" говорит о юридической безграмотности украинских парламентариев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта (Ичкерии. – Прим. ред.) не существует. То есть это просто юридический казус такой", – цитирует его РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, данный законопроект свидетельствует о низком качестве законотворческой работы в украинском парламенте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков. Он объяснил это тем, что украинский и польский народы ментально давно не разделяют, поэтому между двумя странами не должно быть никаких границ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

