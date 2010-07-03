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21:42

Медведев раскритиковал "Роскосмос"

власть наука

21:42

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Фото: www.premier.gov.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию "Роскосмоса" признал задержки в сроках запусков космических аппаратов.

Он также констатировал невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам. По словам главы правительства, есть сложности и у подведомственных организаций.

Он пояснил, что "Роскосмос" должен до конца года освоить еще около 200 миллиардов рублей. Сейчас из выделенного бюджета использовано около 22%.

Медведев напомнил о ситуациях, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Это оборачивается негативными последствиями, подчеркнул он.

Премьер-министр рассказал, в этом году на космические программы заложено порядка 260 миллиардов рублей. "Уже направили государственной корпорации большую часть денег – 183 миллиардов 200 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут доведены", – цитирует его "Интерфакс".

Глава правительства отметил, что сроки строительства космодрома Восточный находятся под угрозой. Он собирается заслушать доклады участников совещания о строительстве и о проблемах с пусками.

Медведев добавил, что подписал документ об изменениях в федеральную космическую программу. Новый документ приводит запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на текущий год и на два ближайших года. Показатели и цели программы остаются прежними.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия должна вернуть себе лидерство в космосе. "Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции", – утверждает он. Медведев заметил, что это вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.

Он заключил, что финансово-экономическое состояние госкорпорации "Роскосмос" требует внимания со стороны государства и постоянного контроля.

В апреле Владимир Путин заявил, что строительство космодрома Восточный должны закончить в ближайшее время. Президент пояснил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ из-за ценообразования.

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власть наука

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