Медведев раскритиковал "Роскосмос"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию "Роскосмоса" признал задержки в сроках запусков космических аппаратов.
Он также констатировал невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам. По словам главы правительства, есть сложности и у подведомственных организаций.
Он пояснил, что "Роскосмос" должен до конца года освоить еще около 200 миллиардов рублей. Сейчас из выделенного бюджета использовано около 22%.
Медведев напомнил о ситуациях, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Это оборачивается негативными последствиями, подчеркнул он.
Премьер-министр рассказал, в этом году на космические программы заложено порядка 260 миллиардов рублей. "Уже направили государственной корпорации большую часть денег – 183 миллиардов 200 миллионов рублей. Оставшиеся средства будут доведены", – цитирует его "Интерфакс".
Медведев добавил, что подписал документ об изменениях в федеральную космическую программу. Новый документ приводит запланированное финансирование в соответствии с федеральным бюджетом на текущий год и на два ближайших года. Показатели и цели программы остаются прежними.
Премьер-министр подчеркнул, что Россия должна вернуть себе лидерство в космосе. "Очевидно, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство других стран, не имеет права сдавать позиции", – утверждает он. Медведев заметил, что это вопрос не только престижа, но и национальной безопасности.
Он заключил, что финансово-экономическое состояние госкорпорации "Роскосмос" требует внимания со стороны государства и постоянного контроля.
В апреле Владимир Путин заявил, что строительство космодрома Восточный должны закончить в ближайшее время. Президент пояснил, что ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ из-за ценообразования.
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