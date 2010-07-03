Рогозин назвал главную причину аварий ракетно-космической техники

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что большинство аварий ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками. Сама техника надежная, подчеркнул он.

"Человеческий фактор. Техника надежная. Инструкции все кровью прописаны, но этого не было сделано", – передает слова Рогозина РИА Новости.

Такое заявление он сделал на лекции в МГУ имени Ломоносова. На лекции глава Роскосмоса рассказывал об аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла в октябре прошлого года.

По его словам, перед госкорпорацией сейчас остро стоит вопрос повышения квалификации кадров.