Дмитрий Рогозин заработал за 2018 год 29,5 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 миллиона рублей, сообщается на сайте госкорпорации. Из них 23,47 миллиона рублей он заработал по основному месту работы.

Ему принадлежат земельный участок площадью 2373 квадратных метра, жилой дом площадью 782,7 квадратных метра, квартира площадью "346 квадратов". Также он владеет автомобилями ГАЗ-21Р и Mercedes-Benz S560, мотоциклом BMW R1200GS Adventure.

Супруга Рогозина Татьяна заработала за 2018 год 3,336 миллиона рублей. Рогозин возглавляет Роскосмос с 24 мая 2018 года, до этого он занимал должность вице-премьера РФ.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников задекларировал доход в размере 11,226 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы – 4,949 миллиона. Его коллега Юрий Урличич заработал 12,842 миллиона рублей, в том числе по основному месту работы – 2,681 миллиона.

Заместители гендиректора Роскосмоса Сергей Савельев и Михаил Хайлов заработали в прошлом году 22,96 и 21,8 миллиона рублей соответственно. Председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев заработал 48,589 миллиона рублей, причем заработок в самом Роскосмосе составил 9,407 миллиона рублей.

Исполнительные директора госкорпорации Сергей Крикалев и Александр Лопатин задекларировали 30,98 миллиона и 10,932 миллиона рублей. Еще один исполнительный директор Роскосмоса Олег Фролов заработал 15,2 миллиона рублей. Директор департамента Роскосмоса Юрий Макаров заработал 16,9 миллиона рублей.