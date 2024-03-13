Песков сообщил об отсутствии четких сроков визита Путина в Турцию

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Четких сроков визита Владимира Путина в Турцию в данный момент нет, но их оперативно согласуют по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Визит давно готовится, мы тоже ждем этого визита. Ждем контактов на высшем уровне", – отметил политик и добавил, что страны в ходе встречи должны обсудить множество актуальных тем, среди которых двусторонние и торгово-экономические отношения.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ждет с визитом Путина после муниципальных выборов, которые пройдут в стране 31 марта. По информации дипломатического источника в Анкаре, президент РФ может посетить Турцию в конце апреля – начале мая.

До этого Песков пояснял, что выбор даты визита определяется согласованием графиков Путина и Эрдогана, однако лидер РФ готов встретиться с турецким коллегой, когда представится возможность.