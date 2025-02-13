Песков объяснил перенос совещания Путина с кабмином насыщенным графиком

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Перенос совещания Владимира Путина с правительством РФ по вопросам диспансеризации был связан с графиком главы государства, который весьма насыщен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

"Да, телефонный разговор был согласован на шесть часов вечера. Это было сделано заблаговременно, но рабочий график президента весьма и весьма насыщен. И то, что вы видите публичные мероприятия, – это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства", – подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, в тот день рабочий график лидера РФ развивался так, что правительство сдвинулось вплотную к разговору с президентом США Дональдом Трампом, поэтому было принято решение перенести совещание на следующий день.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.

Затем президент США позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Позже американский лидер заявил, что тот хочет мира, как и Путин.

