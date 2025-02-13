Песков объяснил перенос совещания Путина с кабмином насыщенным графиком

13 февраля, 18:59Политика
Фото: kremlin.ru
Перенос совещания Владимира Путина с правительством РФ по вопросам диспансеризации был связан с графиком главы государства, который весьма насыщен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.
"Да, телефонный разговор был согласован на шесть часов вечера. Это было сделано заблаговременно, но рабочий график президента весьма и весьма насыщен. И то, что вы видите публичные мероприятия, – это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства", – подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря, в тот день рабочий график лидера РФ развивался так, что правительство сдвинулось вплотную к разговору с президентом США Дональдом Трампом, поэтому было принято решение перенести совещание на следующий день.
Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 12 февраля. Переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и иные мировые проблемы.
Затем президент США позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому. Позже американский лидер заявил, что тот хочет мира, как и Путин.
Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым за 4,5 года