Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

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Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В данный момент он успешно борется с COVID и идет на поправку", – заявил Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления и выхода на работу.

Ранее стало известно, что коронавирусом переболел глава Минспорта Олег Матыцин. Он рассказал, что ему предложили получить вакцину, однако теперь он имеет естественные антитела.

До этого положительный тест на COVID-19 сдал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отправился на режим самоизоляции и начал дистанционно исполнять свои обязанности.