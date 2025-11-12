Форма поиска по сайту

12 ноября, 17:36

Политика

Песков заявил, что Киев продолжает атаковать мирную инфраструктуру

Фото: kremlin.ru

Киев продолжает совершать террористические атаки по мирной инфраструктуре, в том числе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь мы тоже видим подрывную работу, буквально террористические атаки киевского режима на мирную энергетическую инфраструктуру с международным участием, кстати говоря", – подчеркнул он.

Ранее дипломат Алексей Иванов уточнил, что Москва готова в любой момент возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле. Турция также подтвердила доступность этой площадки для диалога.

В свою очередь, российский посол в Индии Денис Алипов сказал, что украинский конфликт завершится, если Европа и НАТО проявят готовность к разговору с РФ. Текущую европейскую политику он охарактеризовал как "антироссийский крестовый поход".

Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

