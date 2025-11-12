Песков: контакт России и Британии по инициативе Пауэлла не получил продолжения

Фото: 123RF.com/argus456

Советник премьера Великобритании Кира Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл действительно связывался с помощником президента России Юрием Ушаковым, но дальнейшего развития диалог не получил. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Пауэлл выразил сильное желание изложить позицию европейцев по украинскому вопросу, при этом проявив недостаток интереса к российской точке зрения.

"Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнениями взаимного, поэтому диалог и не получил своего развития", – заключил Песков.

Соответствующая информация ранее появилась в газете Financial Times. Три источника издания утверждали, что британский политик пытался связаться с Россией для установки канала связи после возросших в Европе опасений по поводу оттеснения ее интересов по Украине со стороны США.

В материале уточнялось, что разговор был лишь единожды и не увенчался успехом. При этом звонок Пауэлла был не общим подходом стран "Большой семерки", а стал "независимой инициативой Лондона", которую поддержали ряд европейских стран.