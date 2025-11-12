FT: советник премьера Британии Пауэлл пытался установить связь с Россией

Фото: ТАСС/Zuma

Советник премьера Великобритании Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году связывался с Россией, чтобы установить канал связи и донести позицию Лондона и Брюсселя, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Это произошло после того, как Европа начала опасаться оттеснения их интересов по Украине со стороны США. В частности, Пауэлл якобы звонил помощнику Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрию Ушакову, считают собеседники СМИ.

Разговор был лишь единожды и не увенчался успехом. При этом звонок Пауэлла был не общим подходом стран "Большой семерки", а стал "независимой инициативой Лондона", которую поддержали ряд стран Европы.

По данным неназванного чиновника, разговор между советниками лидера России и премьера Британии прошел на фоне того, что американская администрация взяла на себя всю инициативу по общению с Москвой. При этом в офисе британского премьера заявили, что для Лондона считается нормальным регулярно взаимодействовать с правительством России, в том числе через посольство в Москве.

Другой неизвестный чиновник из Англии подчеркнул, что Пауэлл не говорил с Ушаковым в последние месяцы, особенно во время саммита на Аляске, но не стал отрицать, что Лондон искал пути для установления неофициального канала связи.

Другой источник СМИ выразил беспокойство, что администрации американского лидера Дональда Трампа могут не понравиться усилия Лондона на фоне попыток Вашингтона провести переговоры с Москвой.

Ранее временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявлял, что Москва готова в любой момент возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле. Турецкая сторона подтверждает доступность стамбульской площадки. Однако Украина не отреагировала на предыдущие российские инициативы, включая предложение создать рабочие группы в онлайн-формате.

