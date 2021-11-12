Песков сообщил, что привился вакциной "Спутник Лайт"

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что привился вакциной "Спутник Лайт". Об этом сообщает РИА Новости.
При этом представитель Кремля отметил, что у него в организме было много антител к коронавирусу.
"ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела. Температура была день", – добавил Песков.
Пресс-секретарь президента заразился коронавирусом в мае 2020 года. В конце месяца представителя Кремля выписали из больницы, однако он провел еще две недели на самоизоляции.
Внештатный специалист Минздрава в Уральском федеральном округе по медицинской профилактике Сергей Токарев ранее рассказал, какую группу граждан необходимо вакцинировать досрочно. По словам эксперта, введение новой дозы препарата для профилактики COVID-19 может потребоваться людям с отсутствием антител после первой прививки или болезни.
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