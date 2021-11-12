Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 49%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 49%. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Неделей ранее этот показатель по стране составлял 48%.

На сегодняшний день в РФ провели почти 58 миллионов полных циклов вакцинации от коронавируса, а прививку первым компонентом сделали 63,1 миллиона раз.

В Москве уровень коллективного иммунитета составляет 65,5%, в Подмосковье – 68,4%. В столице вакцинацию первым компонентом прошли свыше 5,8 миллиона человек, а полностью вакцинировались более 5,4 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Россия представила ЕС проект технического "контрольного листа", который позволит проверить техническую совместимость системы контроля над вакцинацией РФ с системой EUDCC. В ближайшее время планируется подача официальной заявки о признании эквивалентности российских и европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса.

