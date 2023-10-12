Песков заявил, что у людей на Западе все больше вопросов о расходах на Украину

Фото: kremlin.ru

Люди на Западе начали задаваться вопросами о том, на что уходят деньги, которые выделяют Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что украинский лидер Владимир Зеленский должен быть готов ответить.

"Достаточно временами, можно сказать, наглая позиция украинцев все меньше нравится странам коллективного Запада, и это тоже очевидный факт. Кроме того, все больше вопросов возникает у налогоплательщиков этих стран. <...> Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что граждан волнует, на что расходуются огромные средства, которые выделяют Киеву.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американская сторона передаст Киеву очередной пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Он будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США поставят Киеву.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, в свою очередь, заявил, что страна намерена передать Украине 1,7 миллиарда евро. Эту сумму возьмут из специального фонда, который сформируется за счет налогов с доходов замороженных активов РФ.



Военные эксперты рассказали о проблеме нехватки военной техники у ВСУ