Путин поручил создать комиссию Совбеза РФ по вопросам защиты от новых инфекций

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ о создании новой межведомственной комиссии Совбеза РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, речь идет о группе, которая рассмотрит вопросы создания улучшенной защиты граждан и общества в целом от инфекций.

"Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций", – сказано в документе.

В октябре президент РФ подписал указ о создании Фонда защиты детей. В пояснительной записке к документу было указано, что организация призвана объединить государственные и частные усилия во всестороннем развитии детей и их воспитании.

