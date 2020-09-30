Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что на военную службу в октябре – декабре 2020 года будут призваны 128 тысяч человек.
"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 128 000 человек", – приводит РИА Новости выдержку из указа.
Также указом президент постановил ответственным лицам обеспечить организацию мероприятий, связанных с призывом. Согласно документу, с военной службы по истечении ее срока предписано уволить солдат, матросов, сержантов и старшин.
Весной 2020 года сообщалось, что военный призыв для выпускников школ 2020 года был отложен.
Также весной министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился, что в 2020 году призывники пойдут в армию позже, чем обычно. Изменения в сроках были связаны с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции.
Как проходит призыв в армию в условиях пандемии коронавируса
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