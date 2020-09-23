Путин продлил действие мер по урегулированию положения иностранцев в РФ

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Президент РФ Владимир Путин продлил действие мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса течение срока пребывания, временного или постоянного проживания было приостановлено сроком до 15 сентября. По новому указу, этот период сохранится до 15 декабря.

Согласно этому документу, иностранные граждане освобождаются от обязанности продлевать документы о временном пребывании, в том числе визы. Кроме того, разрешается выезд из РФ в государства гражданской принадлежности, если срок действия документов истек после 14 марта 2020 года.

На время действия распоряжения, с 15 марта по 15 декабря 2020 года, не производилась и не будет производится депортация, лишение статуса беженца или временного убежища.

"Иностранные граждане, прибывшие в РФ на безвизовой основе, вправе обратиться с заявлением о выдаче или продлении патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ", – также указано в документе.

Правительство РФ ранее подготовило список мер, которые позволят соблюдать приглашенным в РФ иностранцам правила пребывания в стране. Это распространяется в том числе на приглашающую сторону.

