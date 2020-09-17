Утверждены меры соблюдения иностранцами порядка пребывания в России

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Правительство РФ подготовило список мер, которые позволят соблюдать приглашенным в РФ иностранцам правила пребывания в стране. Это распространяется в том числе на приглашающую сторону. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Так, приглашающую сторону обязали предоставлять иностранцу доступный способ связи, а также содействовать ему в организации мероприятий согласно его цели визита. В случае, если связь с иностранцем потеряется, приглашающая сторона обязана уведомить об этом полицию.
Кроме этого, должны соблюдаться гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного.
Отмечается, что если цель визита иностранца деловая, то для него должны быть организованы совещания и переговоры, если рабочая, то трудоустройство, учебная – оформление договора на обучение, гуманитарная – соответствующие встречи. При частной цели визита иностранец будет поставлен на миграционный учет по месту пребывания.
Ранее сообщалось, что правительство страны упрощает визовый режим для иностранцев, родственники которых являются гражданами России.
Теперь такие родственники смогут получать долгосрочные визы сроком до одного года, подчеркнул премьер-министр. Оформить документ можно будет на основании заявления гражданина России. Более того, выезжать из РФ каждые три месяца иностранным гостям теперь не придется. Данное правило упраздняется.
Правительство упростит визовый режим для иностранцев
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