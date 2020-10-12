Правительство выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1 миллиарда рублей будет выделено на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильем. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Как уточняется, средства поступят в 65 регионов страны.

"Наибольшие транши получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий", – говорится в сообщении.

8 октября стало известно, что правительство дополнительно выделит регионам около трех миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций соцобслуживания, где действует посменный режим работы.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, кабмин продолжает оказывать поддержку работникам стационарных организаций соцобслуживания.

Премьер добавил, что еще один важный вопрос – это жилье для ветеранов ВОВ. На эти цели 65 регионам выделят более миллиарда рублей.

