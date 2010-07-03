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Происшествия

00:11

Экс-глава Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

власть происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном хищении бюджетных средств.

Как сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, ущерб составляет более 20 миллиардов рублей.

В августе 2018 года было возбуждено дело о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области.

18 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила наличие антиконкурентного соглашения, участником которого является Дубровский.

На следующий день президент России Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера.

По данным источника агентства, практически сразу после отставки Дубровский покинул Россию. В настоящее время он скрывается в Швейцарии.

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову ранее предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей.

С марта 2019 года экс-министр находится под арестом из-за расследования уголовного дела о мошенничестве и создании преступного сообщества.

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