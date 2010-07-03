Суд оставил экс-сенатора Арашукова и его отца в СИЗО до конца года

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Басманный районный суд Москвы продлил до 30 декабря срок ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Оба останутся под стражей до 30 декабря.

Арашукова-младшего лишили неприкосновенности и задержали 30 января 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийстве (п. п. "ж", "з" часть 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Затем Совет Федерации лишил его полномочий сенатора. Следствие установило, что бывший сенатор имеет отношение к убийствам главы молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Арашукову-старшему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159). Следствие полагает, что он в течение нескольких лет был причастен к хищениям природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей. С санкции суда он был помещен под арест.

Гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань", брат бывшего сенатора также является фигурантом дела о хищениях газа.

Кроме того, по делу проходят директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев, первый заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов и исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Басманный суд принял решение поместить их всех под стражу.

