Путин призвал вкладывать капиталы в Россию

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Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию. Речь идет о масштабных инфраструктурных проектах, а также проектах городского развития туризма, сообщает RT со ссылкой на Владимира Путина.

"Многие столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию", – указал президент РФ.

До этого Путин заявил, что непреодолимых проблем с курсом рубля нет, однако данная тема требует исследования со стороны Центробанка и правительства РФ. Вместе с этим он указал, что все факторы по вопросу курса рубля управляемы. Это связано со многими механизмами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки крупнейших экспортеров, добавил президент.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что ключевая ставка Центробанка в 12% не очень длинная история. По его мнению, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики.

Кроме того, Путин отметил, что доходы россиян, включая реальные зарплаты, начали расти, однако они пока достаточно скромные.

Доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%