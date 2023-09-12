Путин передал привет Си Цзиньпину в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) передал привет председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент отметил, что у него сложились дружеские отношения с лидером Китая – как личные, так и деловые. Это помогает развитию двусторонних отношений и межгосударственных связей, добавил он.

Путин также сообщил, что крайне рад видеть вице-премьера Госсовета КНР на полях ВЭФ. По его словам, Китай традиционно принимает участие в работе этого форума на протяжении многих лет.

Ранее Владимир Путин во время встречи с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту сообщил, что надеется на визит президента республики Тхонглуна Сисулита в Россию в октябре.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует связаться с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.