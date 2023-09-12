Путин заявил, что надеется на визит президента Лаоса в РФ в октябре

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Владимир Путин во время встречи с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что надеется на визит президента республики Тхонглуна Сисулита в Россию в октябре. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер также заявил о хороших перспективах развития отношений РФ и Лаоса в нескольких сферах, включая военную. Одной из проблем на сегодняшний день представляются финансовые расчеты, однако в данном вопросе уже есть несколько решений, отметил Путин.

Кроме того, по словам президента РФ, между Россией и Лаосом сложились хорошие, дружеские отношения. В частности, республика внесла заметный вклад в развитие межгосударственных связей.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом 10 сентября и направляется в Россию, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивными прошедшие в Сочи переговоры с Владимиром Путиным. Такую характеристику встрече он дал по итогам заседания турецкого кабмина.