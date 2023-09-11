Песков заявил, что Путин почти не спит во время дальних командировок

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Владимир Путин практически не спит во время командировок в другой часовой пояс, так как работать приходится днем и ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете "Известия" в рамках Восточного экономического форума.

"В поездках в противоположные часовые зоны, которые обычно длятся не больше трех суток, президент фактически не переходит на местное время, живет по московскому. То есть когда в Москве день – работает, когда в Москве ночь – тоже работает, только по местному времени. Поэтому да, в такие дни почти не спит", – отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что во вторник, 12 сентября, российский лидер выступит на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, президент ночью накануне выступления всегда дорабатывает речь, встречается с помощниками, вставляет новые эпизоды в текст, а также готовится к дискуссии.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, форум объединит политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках форума участники обсудят перспективы для сотрудничества. Кроме того, обратят внимание на новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.